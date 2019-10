Furbata di Grillo: "Via il voto agli anziani"Il motivo? il M5s crolla tra gli over 65

Beppe Grillo lancia la provocazione dal suo blog: togliere il voto agli anziani perché, a suo dire, sono quelli che meno si interessano del futuro del Paese.

Quello che però il comico non dice è che nella fascia d'età più avanzata il MoVimento 5 Stelle ha meno seguaci. Basta andare a vedere le stime sul voto per fasce d'età alle ultime Europee. Si scopre, così, che se i grillini vanno abbastanza bene tra gli elettori compresi tra i 18 e i 34 anni (18,7%) e tra quelli tra 35 e 49 anni (20,1%), man mano che si avanza nell'età vede scendere i propri consensi. Raccoglie solo il 16,8% tra gli elettori tra i 50 e i 64 anni e appena il 13,4% tra quelli oltre i 65 anni. Ecco spiegato l'obiettivo del comico e fondatore del MoVimento.

In quanto agli altri partiti, quelli che ne uscirebbero peggio se passasse l'ipotesi di togliere il voto agli anziani sarebbero il Pd (27,9% tra gli over 65 rispetto a un generale 22,7%) e Forza Italia (10,4% rispetto a un generale 8,8%) mentre poco in fondo cambierebbe per Lega e Fratelli d'Italia.

Una sorpresa, in ogni caso, arriva dal dato dell'astensione. Si scopre, cioè, che gli elettori maggiormente propensi a NON recarsi alle urne sono quelli compresi tra i 18 e i 34 anni. Con un tasso di "assenteismo" pari al 50,5%, i giovani dimostrano molto disinteresse per la politica. Sicuri che estendere il voto ai sedicenni sia poi un'idea così buona?