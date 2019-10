E' morto Paolo Bonaiuti, storico portavoce di Silvio Berlusconi

È morto Paolo Bonaiuti, storico portavoce di Silvio Berlusconi. Si è spento questa mattina a Roma dopo una lunga malattia. Bonaiuti, 79 anni, è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi II, III e IV. Ha aderito all'esperienza di Forza Italia, del Popolo della Libertà e della rinata Forza Italia, per poi confluire nel Nuovo Centrodestra e in Alternativa Popolare. Quattro volte deputato alla Camera e senatore nella penultima legislatura.

"Piango, con tutti i miei collaboratori, la scomparsa del senatore Paolo Bonaiuti. A lui, che era un giornalista di successo, chiesi di diventare il mio portavoce e di accompagnarmi nella mia esperienza alla Presidenza del consiglio, dove è stato a lungo un apprezzato Sottosegretario - commenta in una nota Berlusconi - È stato un collaboratore particolarmente prezioso e soprattutto un grande amico col quale ho condiviso un lungo percorso. Mi è mancato molto in questi ultimi anni e mi mancherà a maggior ragione ora che è scomparso prematuramente. Lascia un grande vuoto in tutte le persone che gli hanno voluto bene, a partire dalla moglie Daniela alla quale mi unisco con un forte ed affettuoso abbraccio".

"Sono addolorato per la scomparsa di Paolo. Con lui abbiamo condiviso tante battaglie elettorali, di partito e di comunicazione. Ma soprattutto con lui abbiamo condiviso una storia politica ed umana e mi sento di dire anche una sincera amicizia. Ci mancherà", ha commentato il deputato Maurizio Lupi di "Noi con l’Italia".