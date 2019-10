Gualtieri: "Nessuna tassa sulle colf"Ma sulle rimodulazioni dell'Iva...

"Quella sulle badanti è una fake news, sono felice di poterlo dire in questa sede formale". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, davanti alle Commissioni Bilancio di Senato e Camera, in seduta congiunta, durante l'audizione preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza riferendosi all'ipotesi, circolata in questi giorni, che prevedeva che le famiglie avrebbero dovuto agire da sostituto di imposta nei confronti di colf e badanti.

Sull'Iva, invece, il ministro dell'Economia ha detto che «l’aumento non è una delle fonti finanziamento della manovra» ma «questo non esclude che si possano valutare delle rimodulazioni che possano puntare a rendere più equo efficace il meccanismo» che possa «costituire un volano per meccanismi d’incentivo a forme di pagamento digitale». Quindi alla domande se sono escluse possibili rimodulazioni delle aliquote la risposta è «no».

Infine, dopo aver sottolineato che "la priorità è ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti", Gualtieri ha spiegato che «il bonus di 80 euro non sarà eliminato, comunque è intenzione del governo avviare una più generale riforma dell’Irpef, ma sarebbe poco saggio pensare di poterlo fare nei pochi giorni che ci separano dalla manovra: la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi».