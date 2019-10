Il Fiaba day di Conte: "Basta annunci". Il premier tra i disabili

"Oggi abbiamo simulato un Consiglio dei ministri dove i ministri erano tutte persone con disabilità. E c’erano anche due piccole bambine". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto una visita a piazza Colonna, davanti a palazzo Chigi, allo stand per il Fiaba day, dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche, evento organizzato da FIABA in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

"Il tema non è un annuncio ma è una direzione di marcia costante - ha sottolineato il premier - quindi non dobbiamo verificare su questo l’operato di un governo, di un singolo governo su una singola manovra. Bisogna delineare la strada e aver chiaro un percorso e lavorare per i risultati".