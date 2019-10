"Decisione su rimpatri migranti in 4 mesi"

Sui migranti il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha le idee chiare: «Non credo che la soluzione sia dire "accogliamoli tutti" e per questo mi sono preso pesanti critiche. La soluzione è dire: chi può stare qui deve essere redistribuito negli altri Paesi ma per chi non può non possiamo aspettare due anni per sapere se possono stare qui o se possono essere rimpatriati. Domani firmerò un decreto che ci permetterà in 4 mesi di capire se le persone che arrivano possono stare qui o devono essere rimpatriate».

«Il Decreto non va a ledere nessun diritto umano, ma è legato a procedure faraginose - ha spiegato il leader pentastellato - Io credo che la redistribuzione non sia la soluzione definitiva, io penso che dobbiamo lavorare sul principio che dobbiamo fare più accordi con Paesi del Mediterraneo o con cui abbiamo già fatto accordi commerciali, con Paesi che hanno loro democrazia, allora possiamo anche metterci d’accordo nel dire "se arrivano i barchini sulle nostre coste, noi velocemente ve li rimandiamo indietro».