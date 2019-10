Italia Viva è appena nata già scende

L’Italia di Matteo Renzi è già meno viva e questo è certamente un dato politico preoccupante per l’ex premier. Secondo l’ultimo sondaggio Swg diffuso l’altro ieri dal Tg di La7, il nuovo partito, con poche settimane di vita alle spalle, scende di un decimale sotto il 5%. Le novità, ane in politica, solitamente vengono salutate con favore e, sovente, sovrastimate. Se già si registra un calo è certamente un elemento su cui riflettere tra i renziani. Il leader per il momento è attivissimo sui social e nelle ospitate tv, ma all’orizzonte sembra profilarsi, dopo l’entusiasmo iniziale, un principio di salita.

Restando all’interno della maggioranza rimane stabile il Partito Democratico al 19,4% senza alcun tipo di salita o discesa dall’ultima rilevazione post-scissione renziana, mentre è in leggera flessione, del 0,4%, il Movimento Cinque Stelle che lo fa passare dal 20,0% tondo al 19,4%. La differenza tra i due azionisti forti del governo Conte bis, Pd e M5S è, adesso intorno allo 0,2. Un’incollatura. Cala anche...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI