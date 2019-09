In Umbria centrodestra più forte dell'inciucio Pd-M5S

In Umbria il centrodestra sembra essere più forte di tutto, anche del «patto civico» stretto da M5S e Pd. I primi sondaggi in vista delle prossime elezioni regionali del 27 settembre danno in vantaggio la candidata leghista (sostenuta pure da FI e FdI) Donatella Tesei.

I dati del sondaggio Quorum/YouTrend, in esclusiva per Agi, dicono infatti che la corsa per dare il governatore alla Regione sarà un testa a testa tra la Tesei e Vincenzo Bianconi, candidato espresso dall’alleanza giallo-rossa PD-M5S su cui si regge l’esecutivo nazionale ma per la prima volta alla prova elettorale. Entrambi i candidati superano il 40% dei consensi, e sono separati da pochi punti: 47,2% per la Tesei, 43,1% per Bianconi. Le liste di centrodestra totalizzano il 47,8% (con la Lega primo partito al 34%) a fronte del 47,2% della Tesei, mentre Pd, M5S e liste alleate si fermano poco sotto il 43% (il dato di Bianconi è invece 43,1%). A livello nazionale, invece, Matteo Salvini resta...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI