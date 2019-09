Si fa sempre più fragile la posizione di Luigi Di Maio nel MoVimento 5 Stelle. Il capo politico è stato infatti duramente attaccato da una parte dei suoi senatori nel corso di una riunione che era stata convocata esclusivamente per discutere della successione nel ruolo di capogruppo a Stefano Patuanelli, ora entrato al governo come ministro per lo Sviluppo economico.

A quanto si apprende, durante la riunione si sarebbe parlato anche dei poteri del capo politico Luigi Di Maio: diversi senatori, spiega una fonte grillina, premono per un "allargamento dell'area decisionale". Da qui l'idea di modificare lo statuto del gruppo per limitare le competenze del leader pentastellato: e c'è chi addirittura invoca l'intervento del garante Beppe Grillo."Di Maio - riferisce la stessa fonte all'Adnkronos - è capo politico ma anche ministro degli Esteri, si troverà spesso all'estero per motivi istituzionali e non potrà badare costantemente al Movimento. Prima della caduta del governo 5 Stelle-Lega si era parlato della creazione di una segreteria, poi la crisi politica ha rallentato questo processo. Ora ci aspettiamo che si faccia ciò che è stato promesso".

In occasione dell'assemblea sarebbe stato toccato anche il tema Umbria: un accordo, quello sul candidato civico condiviso col Partito democratico, "che ci è volato sopra la testa", si sfoga un senatore grillino.

Non finisce qui, perché a dare ufficialmente voce al malcontento è il sempre irrequieto senatore Mario Michele Giarrusso che su Facebook posta il link a un articolo in cui si analizza come tutti gli amici di vecchia data di Luigi Di Maio abbiano trovato posti (e stipendi) tra Palazzo Chigi e dintorni. A partire dal "fedelissimo" Vincenzo Spadafora, oggi ministro per lo Sport. Ma il meglio il senatore lo dà rispondendo ai vari commenti sotto il post: "Io sono sempre lo stesso - si difende - ma sono gli altri che sono cambiati". E ancora: "Io ho aderito nel 2006 ad un movimento fondato e ispirato da Grillo. Adesso ci ritroviamo in un'altra cosa a guida Spadafora/Di Maio. Sono gli altri che devono andare via non io".

Poi Giarrusso dice la sua sull'accordo di governo con il Pd: "Io ero favorevole ad un accordo. Non ad una svendita. Chi dice 'io l'accordo non lo volevo' e poi va a trattare ed ottiene solo poltrone per sè ed i suoi amici, a danno di tutto il Movimento, come dovremo chiamarlo? Dimmelo tu. Traditore?". Per concludere con un laconico: "Il Movimento lo stanno liquidando i piccoli democristiani campani".

Toni durissimi, che svelano come il clima tra i pentastellati sia tutt'altro che roseo. Anche se un altro degli "indiziati" di mal di pancia, Gianluigi Paragone, nega di essere al lavoro per una scissione: "Faccio fatica a organizzare la mia vita personale, figuriamoci se ho voglia di organizzare una scissione. Se qualcuno si affida a me per la scissione sta messo male..." replica all'Agi.