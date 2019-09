Pd e M5S trovano l'intesa in Umbria

Il Movimento 5 stelle in Umbria ha fatto la sua rivoluzione copernicana. Morti i 10 o 20 punti programmatici che non piacevano a Grillo (quelli della Standa), via l'idea di cosa fare su quel territorio, via ogni idea di cambiamento possibile su cui hanno costruito la loro fortuna elettorale illudendo i poveretti che li hanno votati...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI