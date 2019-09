Conzatti via da Forza Italia: va con Renzi

"Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva". Così la senatrice di Forza Italia, Donatella Conzatti, annuncia il divorzio da Berlusconi. "Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze sovraniste che è ormai velleitario pensare di poter arginare con logiche diverse dalla contrapposizione politica".

La senatrice, che ieri era attesa alla cena organizzata da Mara Carfagna con i parlamentari azzurri anti-sovranisti ma poi ha declinato l’invito, ricorda: "Ho accettato e condiviso la scelta del partito in cui militavo, Scelta Civica - nella cui direzione nazionale sono rimasta sino al suo scioglimento dopo le scorse elezioni - di rafforzare e far prevalere la componente moderata della coalizione di centrodestra. Allora c’è mancato poco, ma il divario in questi mesi si è ampliato a dismisura ed è ormai evidente a tutti che l’unico ruolo che i sovranisti immaginano per chi è di idee liberali, popolari ed europeiste è al massimo quello di predellini umani su cui costruire una coalizione tutta loro".