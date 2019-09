Colpaccio per la Meloni: ad Atreju arriva Orban

Alla tradizionale festa della destra italiana ha risposto presente anche chi non ti aspetti. Come il premier Giuseppe Conte che sarà intervistato sabato mattina alle 11,30 da Bruno Vespa. Atreju 2019, la ventiduesima edizione della kermesse organizzata da Fratelli d’Italia, che quest’anno si terrà all’Isola Tiberina di Roma, «si conferma aperta a tutti», ha spiegato Giorgia Meloni, «anche a coloro di cui ho un giudizio totalmente negativo». «Ma rispetto molto il premier, perché il fatto che accettasse non era scontato. Chi ha un’identità forte non ha mai paura del confronto». La ciliegina sulla torta, però, sarà il simbolo del sovranismo europeo e della difesa dei confini dai migranti: il primo ministro ungherese Viktor Orban. Interverrà sabato pomeriggio alle 15,30 nell’ambito del dibattito "L’Europa del popolo e l’Europa dei popoli" moderato dal direttore del "Tg2" Gennaro Sangiuliano. Orban è il primo capo di governo estero a partecipare ad Atreju di cui la...

