Di Maio e l'offerta al Pd: patto civico per le Regionali

Luigi Di Maio lancia l'idea di un patto civico per le regionali in Umbria del 27 ottobre, in cui M5s propone alle altre forze disponibili come potrebbe essere il Pd di correre "con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma comune", senza rivendicare incarichi nella futura giunta.

"Per rigenerare il patto di fiducia cittadini-istituzioni", ha spiegato il leader pentastellato in una lettera a La Nazione, "secondo me c'è bisogno che tutte le forze politiche di buon senso facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica, che noi saremmo disposti a sostenere esclusivamente con la nostra presenza in Consiglio regionale, senza pretese di assessorati o altri incarichi".

"Ovviamente", ha aggiunto, "ci aspettiamo che tutti gli altri facciano lo stesso". "Qualcuno parlerà' di alleanze o coalizioni, ma non si tratta di questo", ha precisato il ministro degli Esteri, "ognuno correrà con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma comune. Ma senza pretendere nulla sulla composizione della giunta e sulle dinamiche del governo regionale. Le forze politiche saranno solo in Consiglio regionale con i propri gruppi".

"La disperazione dei 5 stelle, che pur di non scomparire vanno col cappello in mano dal partito democratico chiedendo due posti. Che triste fine per chi voleva la rivoluzione. Si rassegnino perché in Umbria c'è una voglia di cambiamento dopo 50 anni di sinistra e i trucchetti di palazzo non valgono nulla. Mi dispiace per i milioni di italiani che hanno votato 5 stelle pensando al cambiamento si vedono ridotti a chiedere due posticini al Pd per non scomparire. Ognuno e' artefice del suo destino. Lascio a loro la disperazione io mio tengo la nostra voglia di costruire", ha commentato Matteo Salvini, parlando coi cronisti a Pontida.