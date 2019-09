In piazza per farli vergognare un po'

L’unico rosso che ci piace è quello che ieri trionfava a Monza: il colore della Ferrari. Invece a noi va di traverso quel rosso che oggi si abbarbicherà alle poltrone ministeriali che la gran parte degli elettori italiani non si è mai sognata di offrire loro. Così oggi mentre giurerà il governo rossogiallo guidato da Giuseppe Conte raccontando qualche frottola per giustificare l'ennesima giravolta della politica italiana, io mi godrò la piazza di fronte ai palazzi, la sola traccia di popolo che in questa vicenda grottesca si può scorgere. Quella che vorrà seguire l'invito lanciato da Giorgia Meloni (a cui ha aderito alla fine pure Matteo Salvini) di gridare il proprio no al patto della poltrona.

Fossi in uno di quei campioni mondiali di conquista delle poltrone che insieme formano il Pd mi vergognerei un po' di tornare ancora una volta sui banchi di governo senza avere un mandato popolare, anzi a dire il vero avendo un responso delle urne diametralmente opposto. In ogni tipo di elezione che abbiamo visto nell'ultimo biennio gli esponenti del Pd sono stati mandati a casa dal popolo italiano. Hanno assaggiato senza averglielo nemmeno affidato il loro governo per lunghi anni. E dopo avere a un certo punto nutrito qualche speranza in Matteo Renzi - che alle europee del 2014 raccolse più del 40% dei consensi - vistolo all'opera ne sono rimasti così delusi da avere più che dimezzato quella percentuale, crollata nel 2018 al 18,7%.

Ma il popolo italiano conta assai poco. Se possibile si cerca di non...

