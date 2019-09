Conte contestato durante la replica. A Montecitorio scoppia il caos

Bagarre in Aula a Montecitorio durante la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla Camera dei deputati è in corso la replica del premier e i deputati di Lega e Fratelli d'Italia protestano contro le sue parole. L’intervento è stato più volte interrotto dai banchi dell’opposizione al grido di «Elezioni, elezioni» e «Mai col Pd». Dura la stigmatizzazione del presidente della Camera Roberto Fico: «Non potete avere questo comportamento. Questo comportamento da stadio è intollerabile per un’aula parlamentare». Durante il suo intervento Conte si è chiesto: "Perché i ministri che presentano una mozione di sfiducia non si dimettono?». E ancora: «Anche con le alleanze europee non mi avete per niente aiutato».