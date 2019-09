Braccio di ferro sui nomi. Oggi Conte atteso al Quirinale

Terminato il tavolo tecnico per la definizione del programma di governo, il premier incaricato Conte è atteso oggi al Quirinale per sciogliere la riserva e comunicare al Presidente Mattarella la lista dei ministri. La squadra del nuovo esecutivo potrebbe poi giurare già in serata o, più probabilmente, nella giornata di domani. «Abbiamo completato il lavoro di rifinitura sulle ultime questioni che riguardano il programma. Per noi è un buon inizio, un buon programma per un governo che sulle questioni qualificanti dell’ambiente, sociali e del lavoro, possa davvero cambiare», ha detto il capogruppo del Misto al Senato e senatrice di Leu Loredana De Petris.