Il premier Conte sale al Quirinale: colloquio con Mattarella

Il premier è salito al Colle. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato palazzo Chigi per recarsi, secondo quanto si apprende, al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte è poi rientrato a piedi a Palazzo Chigi. Ai cronisti che gli chiedevano se fosse stato al Quirinale, il premier si è limitato a rispondere con un "Buongiorno, buon lavoro". Poco dopo da Palazzo Chigi trapela che si è trattato di "un colloquio informativo" per "fare il punto della situazione. Non si è quindi parlato di apertura di crisi e tanto meno di dimissioni del premier".