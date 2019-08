Deputato Pd va a trovare Elder e Natale. Massacrato sui social

Il deputato del Pd Ivan Scalfarotto si è recato nel carcere si Regina Coeli per "verificare le condizioni dei due imputati per il terribile omicidio del Carabiniere Cerciello Rega". E la rete non la prende bene. "Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato... Non ho parole!!! Pazzesco", sbotta Matteo Salvini su Facebook postando lo screenshot del post con cui Scalfarotto ha raccontato della sua visi in carcere ai ventenni Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega.

Ma è sulla pagina Facebook del dem che va in scena lo psicodramma. "Certo che voi di 'sinistra' avete veramente un dono: fate davvero di tutto per farvi odiare, da destra a sinistra passando per il centro. Ma fate dei corsi particolari o vi viene proprio spontaneo?", scrive un utente. "Si è ricordato anche di passare dalla vedova per le condoglianze? Comunque sono sicuro che in tanti si ricorderanno di questa mirabile iniziativa alle prossime elezioni", commenta un altro tra critiche pesantissime e poche, pochissime voci "amiche".