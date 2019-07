Parla Toti: "Superare Forza Italia, non c'è scelta"

«Che l’autonomia spacchi l’Italia è una favola che gioca su paure inesistenti. In un Paese come il nostro, a più velocità, l’autonomia è la cura, non la malattia». Giovanni Toti, governatore della Liguria e spirito ribelle dentro Forza Italia, non ha paura dell’autonomia. Anzi. E in questa intervista spiega perché, oltre a dire la sua sul Governo, sui grillini e sul suo partito.

Con l’autonomia addio all’unità d’Italia?

«Non vedo dove sia il problema se non in uno dei due partner di Governo, il Movimento 5 Stelle, che evidentemente ha deciso di opporsi per ragioni squisitamente di partito. Solo le materie che prevede la Costituzione possono essere oggetto di autonomia differenziata quindi non mi pare un atteggiamento particolarmente eversivo quello di seguire la Carta costituzionale...

