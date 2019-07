Di Maio e Salvini siglano la tregua. Conte: "Maggioranza alternativa? Fantasia"

È durato un'ora il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Un incontro per fare la situazione sugli avvenimenti politici dell'ultima settimana. Un modo per abbassare la tensione salita alle stelle dopo la decisione del presidente del Consiglio di far proseguire i lavori della Tav Torino-Lione.

Conte ha apprezzato l'incontro tra Di Maio e Salvini: "È cosa buona e giusta" ha commentato. Il premier poi ha risposto a chi gli chiedeva di rispondere proprio a Salvini che ieri lo ha accusato "di andare a cercare voti nuovi come si cercano i funghetti in Trentino". "Che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa è assolutamente fantasioso", ha detto Conte.

Appena concluso l'incontro con Di Maio, invece, Salvini ha detto di non aver visto ancor ail premier. E a chi gli chiedeva cosa rispondesse al presidente del consiglio sul fatto che bisogna lavorare e non far polemiche, Salvini ha risposto: "Bene, perfetto, sono d'accordo". Quanto all'incontro con Di Maio, "e' andato bene" ha aggiunto.