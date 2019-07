Conte dice sì all'Alta Velocità: "Non farla costerebbe di più"

Sponda di Giuseppe Conte alla Lega sull’Alta Velocità Torino-Lione. In un video registrato "postato" su Facebook il presidente del Consiglio ha replicato al "pressing" leghista sulle infrastrutture. E dopo aver fatto un attestato di fiducia al ministro M5s Danilo Toninelli, bersaglio di Matteo Salvini, ha spiegato che, rivalutati i costi per l’Italia di fare o non fare la Tav, è interesse del Paese procedere con l’opera, frutto di un accordo internazionale con la Francia.

Il premier ha così reso noto quanto aveva anticipato al partito di via Bellerio già alla fine della settimana scorsa, in vista della decisione che dovrà comunicare all’Inea venerdì. Per tutta la giornata si erano rincorse le voci di un annuncio di Conte su una possibile posizione mutata a proposito della Tav - il premier aveva espresso perplessità sul progetto, che però è in via di revisione, a marzo. E di conseguenti dimissioni di Toninelli. Ma fonti governative M5s hanno smentito un possibile passo indietro imminente del ministro. Conte ha voluto sminare il terreno anche all’interno del governo. Non è un caso, fanno osservare fonti parlamentari della maggioranza, che il messaggio sia arrivato proprio alla vigilia dell’informativa del premier sul "caso Savoini".