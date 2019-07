Ghali dà del fascista a Salvini. Ma il vicepremier: "La sua musica mi piace"

Matteo Salvini ha un nuovo nemico nel mondo della cultura. E' il trapper Ghali - autore della hit "Cara Italia" - che prende di mira il ministro dell'Interno in una canzone: "Vossi Bop Remix feat. Ghali", nuova versione della hit di Stormzy.

Il brano originale, arrivato al n.1 nella classifica inglese e con oltre 74 milioni di streaming, contiene un attacco del rapper britannico al parlamentare Boris Johnson, uno dei politici più schierati a favore della Brexit (Fuck the government and fuck Boris), mentre nella sua strofa Ghali si riferisce a Matteo Salvini (Salvini dice che chi è arrivato col gommon, Non puo' stare .it ma stare .com) a cui aggiunge altri riferimenti nel ritornello che canta in italiano, inglese, francese, arabo.

Matteo Salvini, in un giorno in cui ha evitato di polemizzare contro gli "alleati" dei Cinquestelle, decide di non mettere nel mirino neanche il cantante.

"C'era un politico fascista che annusava l'ambiente". Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave?????". Scrive così su Twitter il ministro dell'Interno a proposito dei testi dei brani del rapper Ghali.