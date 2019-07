"Spedisci un politico sulla Luna": quale big manderesti in orbita?

Spediamo i nostri politici sulla Luna, sarebbe un grande passo per gli italiani più che per l'umanità. La Luna è da sempre un sogno per gli innamorati ma è anche un luogo di liberazione, un posto lontano lontano, dove magari mandare - con l’immaginazione - chi ci ha scocciato sulla Terra.

Ed allora in questo rincorrersi di memoria, anniversari, ricordi, frammenti e speciali televisivi, e tutti per lo sbarco sulla Luna di 50 anni fa, noi de Il Tempo lanciamo il nuovo gioco dell’estate: spedisci un politico sulla Luna. Ce li ritroviamo tutti i giorni da qualche parte, i politici, nei talk, sui social, in tv, alle sagre, in radio. In nessun posto al mondo come in Italia sono così chiacchieroni e presenti. E allora, suvvia, un bell’allunaggio per un’estate spensierata. Mandiamoli sulla Luna. Almeno fino a settembre. E voi, cari lettori, tra i nostri big politici - Salvini, Di Maio, Conte, Zingaretti, Renzi, Meloni, Berlusconi, Di Battista - chi mandereste in orbita?