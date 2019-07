Altro che russi: nei conti della Lega buco da 18 milioni

Matteo Salvini si è difeso dal suo piccolo Russiagate scoppiato nelle ultime ore spiegando di non avere visto un solo rublo dalla Russia, così come non è arrivato a lui né a via Ballerio, sede della Lega, uno yen, un dollaro o altra valuta straniera. E a leggere i bilanci della Lega depositati proprio ieri c'è da credergli: il bilancio consolidato 2018 si è chiuso con un buco <CW-10> di gestione di ben 18,5 milioni di euro e con debiti complessivi di 20,4 milioni di euro. Nonostante i successi elettorali, il partito di Salvini ha tutta l'aria di essere in bolletta. Quello nazionale ha chiuso l'anno in perdita per 16,5 milioni di euro segnando sulla colonna dei debiti 19,4 milioni di euro. Delle 13 strutture territoriali otto hanno chiuso in rosso (Lombardia, Veneto, Liguria, Umbria, Trentino, Toscana, Romagna e Piemonte) e solo cinque (Valle d'Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche ed Emilia) con un attivo risicato. Tutte insieme hanno registrato...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI