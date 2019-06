La flat tax si fa. Conte: garantisco io

"La flat tax la garantisco io come presidente del Consiglio. Ci metteremo da subito al lavoro per un progetto riformatore nell’interesse degli italiani". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles spinge per la riforma fiscale. E ci mette la faccia. Il governo, annuncia, sarà al lavoro sulla flat tax dalla settimana prossima.

Sul caso Sea Watch e l'arresto della capitana della nave ong Carola Rackete il premier ha detto: "Qualcuno ha parlato di disobbedienza civile", ma io "ci vedo un ricatto politico messo in atto scientemente e deliberatamente attraverso l’uso strumentale della vita di 40 persone".