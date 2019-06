Salvini attacca la capitana Carola: "È stato un atto di guerra"

"I video della nave che tenta di schiacciare la motovedetta gdf sono evidenti, nessuno può più far finta di niente: questi sono delinquenti. Questo è un atto criminale e di guerra". Così il vicepremier Matteo Salvini in diretta su Facebook. "Fortunatamente nessuno si è fatto male ma si è rischiato il morto e si è rischiato il disastro - aggiunge - Altro che salvare vite, hanno gettato la maschera, sono delinquenti insieme ai trafficanti di esseri umani che con quei soldi ci comprano armi e droga", dice il ministro. E ancora: "Tale atto non può restare impunito - sottolinea il ministro che si augura venga confermato l'arresto di Carola Rackete - altrimenti il Viminale ha già pronto il decreto di espulsione con destinazione Berlino".