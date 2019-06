Fareambiente: sul clima serve un impegno comune

“Il ruolo dell’efficienza energetica nella lotta ai cambiamenti climatici”. È il tema del convegno organizzato da Fareambiente, in collaborazione con Enel, in programma al Senato mercoledì 3 luglio, dalle 10 alle 13.30, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (via della Dogana Vecchia, 29). Un incontro che mira a individuare elementi di sintonia e strategie condivise per intraprendere un’azione mirata a favore della sostenibilità ambientale, grazie anche al confronto diretto con diversi parlamentari.

Farembiente. “I cambiamenti climatici rappresentano oggi una delle principali problematiche che stanno caratterizzando lo scenario politico internazionale – afferma Vincenzo Pepe, presidente nazionale di Fareambiente -, contrapponendo due correnti di pensiero. Da un lato chi dà la colpa esclusiva dei danni prodotti dai cosiddetti cambiamenti climatici all’attività antropica dell’uomo, dall’altro una corrente più moderata e razionale che cerca nella scienza anche altri responsabili. Fareambiente si pone nella linea razionale, soprattutto in considerazione della necessità di cessare la sterile la caccia alle streghe, cercare a tutti i costi un responsabile – attività che non comporta la risoluzione del problema - ma impegnarsi per trovare le soluzioni”.

“Sono convinto che, se vogliamo garantire un futuro benevolo per noi, per la fauna e la flora della Terra, è il caso di provare a trasformare le possibili minacce dei cambiamenti climatici in utili opportunità globali. Come? Ragionando, verificando, sperimentando, utilizzando cioè quella specificità culturale che ci contraddistingue e adottando lo schema della resilienza”, conclude il leader di Fareambiente.

Chi parla al convegno. Dopo l’intervento introduttivo del presidente Pepe, prenderanno la parola diversi rappresentanti delle istituzioni. Nell’elenco degli invitati figurano, tra gli altri: Vannia Gava, deputata e sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Paolo Arrigoni, senatore, componente Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali; Maria Alessandra Gallone, senatrice, componente Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali Senato della Repubblica; Antonio Iannone, senatore, componente Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali; Patty L’Abbate, senatrice, componente Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali; Urania Papatheu, senatrice, componente Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali; Valentino Grant, Europarlamentare; Maria Teresa Baldini, deputata, componente Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni; Elena Lucchini, deputata, componente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici; Mattia Mor, deputata, componente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo; Riccardo Pase, presidente Commissione Ambiente della Regione Lombardia.

In scaletta previsti anche gli interventi di Massimo Bruno, responsabile Sostenibilità e Affari istituzionali di Enel Italia, del professor Livio De Santoli, prorettore alle Politiche Energetiche dell’Università La Sapienza di Roma, di Carlo Meazzi, segretario generale FLAEI-CISL, Referente Invitalia, e di Roberto Minerdo, responsabile Settore Energia di FareAmbiente.

Modera: Giancarla Rondinelli, giornalista Rai, inviata del programma Porta a Porta.