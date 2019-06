La fuga da Forza Italia parte dal Lazio

Il 6 luglio saranno in prima fila al teatro Brancaccio alla convention durante la quale Giovanni Toti lancerà il suo movimento, un progetto aperto a sindaci, consiglieri comunali e regionali che di fatto potrebbe tradursi in un tentativo di svuotare Forza Italia (dilaniata da malumori e lotte intestine) dei dirigenti locali, dissanguando il partito a livello territoriale. Intanto, domani pomeriggio, i consiglieri regionali azzurri Antonello Aurigemma (che è anche capogruppo di FI alla Pisana), Pasquale Ciacciarelli e Adriano Palozzi spiegheranno in una conferenza stampa alla Camera le loro ragioni e chiederanno riforme radicali ben più incisive rispetto a quelle decise da Silvio Berlusconi la scorsa settimana in un pranzo con i big azzurri e annunciate nel corso dell’Ufficio di presidenza di giovedì scorso. Parte dal Lazio, insomma, la scissione di Forza Italia, anche se domani non...

