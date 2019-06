Salvini si prepara al voto con i numeri del Viminale

Sbarchi di migranti calati dell'87 per cento, con un risparmio di 400 milioni di euro nel 2019 per le spese di accoglienza. Via libera all'assunzione di 6.150 unità di forze dell'ordine e vigili del fuoco e un decreto sicurezza approvato ed uno bis "in corso di adozione". In piena crisi di governo arriva ai media un dossier "Un anno al Viminale di Matteo Salvini" che mette nero su bianco l’attività del ministro dell’Interno in questi dodici mesi di vita dell’esecutivo gialloverde. Antimafia, sicurezza, migranti, provvedimenti, una serie di capitoli corredati di numeri e schede per dire “fatti e non chiacchiere”. Un documento che sembra corroborare una campagna elettorale mai finita e che ora pare subire un’accelerazione con i venti di crisi che spirano su Palazzo Chigi. E così avanti tutta con...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI