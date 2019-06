Dietrofront del Governo. Telefonata Di Maio-Salvini sullo sblocca cantieri

Venti di crisi agitano il governo gialloverde. Dopo i richiami di ieri ai due vicepremier il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avverte Matteo Salvini sul dl sblocca cantieri. Il premier lancia un appello alla Lega: "Il tempo è poco, mi raccomando. Il super-emendamento che rimette in discussione tutto un impianto cui abbiamo lavorato per mesi con gli amici della Lega raccogliendo tutte le istanze degli operatori e stake-holder rischia di creare un caos".

Un richiamo che pare fare breccia con la telefonata avvenuta in mattinata tra Salvini e Di Maio svoltasi - assicurano fonti governative - in un clima "positivo". Una chiamata che mirerebbe a distendere l'aria tesissima che si respira in queste ore nell'esecutivo gialloverde. Il presidente del Consiglio ha valutato "positivamente il fatto che dopo la sua conferenza stampa di ieri i leader delle due forze di maggioranza siano tornati a parlarsi: il ritorno al dialogo è una buona premessa per procedere nella giusta direzione".