L'ultimatum di Conte a Lega e M5s: "Basta litigare o mi dimetto"

«Non mi presterò a vivacchiare o a galleggiare» per «restare a Palazzo Chigi», se «non ci sono le condizioni per andare avanti rimetterò il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Chiedo a entrambe le forze politiche e ai rispettivi leader di dirci se hanno obiettivo di proseguire nello spirito del contratto o se preferiscono riconsiderare questa posizione». Il premier non ha indicato una deadline ma ha lasciato intendere che i tempi sono strettissimi: «il Paese non può attendere», ha scandito.