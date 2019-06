A Gad Lerner 69mila euro per L'Approdo. Salvini: fa la fame...

Non 69mila euro a puntata, ma per il "pacchetto completo". La Rai fa sapere a quanto ammonta il compenso di Gad Lerner per la sua nuova trasmissione sul servizio pubblico, al netto dei costi di produzione. "In merito a indiscrezioni sul programma L'approdo in onda per 5 puntate da domani su Rai3, la Rai precisa che si tratta di una nuova serie, in linea con le precedenti già realizzate da Gad Lerner sulla stessa rete. Il compenso complessivo riconosciuto a Gad Lerner è di 69.000 euro lordi per l'intero programma", si legge in una nota ufficiale di Viale Mazzini in cui si precisa che "Lerner è autore, conduttore di studio del programma (una produzione interna Rai) e realizza interviste sul campo. Il suo compenso totale è comprensivo di un periodo di preparazione e ideazione della trasmissione. Detto valore è rimasto invariato dal suo rientro in Rai nel 2016".

Precisazione che non fa cambiare idea a Matteo Salvini sul conduttore. "Adesso rimandano in tv Lerner, a me va benissimo, più parlano Lerner, Saviano, Fazio e Santoro più gli italiani si incazzano e votano Lega. Io li manderei a reti unificate", ha detto il leghista nel corso di un comizio a Tivoli. "Lerner ha detto, mi danno solo 70mila euro per 5 puntate. Io sono convinto che in questa piazza 70mila euro nessuno li vede in due o tre anni, non in cinque serate - ha aggiunto il vice premier - A lui, poverino, solo 69mila euro per 5 puntate, fa la fame".