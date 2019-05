Di Maio chiede aiuto al popolo grillino: "Votate sul mio ruolo di capo politico"

"Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato". Così il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Nelle ultime quarantotto ore hanno detto di tutto contro di me. Dichiarazioni di ogni tipo da ogni parte - prosegue - Ho letto anche i vostri tantissimi messaggi. Alcuni di incoraggiamento, altri che mi hanno fatto riflettere. E di questo vi ringrazio". "La vita, per ognuno di noi, è fatta di diritti e doveri - prosegue il leader del M5S - Non scappa nessuno. Non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilità, in questi anni ci ho messo sempre la faccia. Prima di ogni altra decisione, oggi ho anche io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola".