"Quota 100 batte il Reddito. Ecco perché abbiamo vinto"

Onorevole Claudio Durigon - sottosegretario al Lavoro -, la Lega è ufficialmente prima forza politica in Italia. Solo qualche mese fa ci avrebbe mai sperato?

«Assolutamente no. Ho sempre creduto moltissimo nel progetto di Salvini ma che saremmo arrivati a questi risultati in così breve tempo lo reputavo impensabile. E invece ci siamo».

È arrivata anche la vittoria in Piemonte: col centrodestra unito si sbanca ovunque?

«Sì, abbiamo vinto un po’ dappertutto. È la dimostrazione che la coalizione è una miscela che funziona. Alle amministrative...».

Adesso però vi tocca fare sul serio la Tav...

«La sfida del Piemonte contemplava anche una sorta di referendum su questo punto...

