Roma, che botta per Virginia! Risorge il Pd, boom Lega

Se il dato nazionale è stato choc, al Movimento 5 stelle pesa ancora di più il risultato ottenuto nella città di Roma guidata dal proprio sindaco Virginia Raggi. Secondo lo spoglio non ancora definitivo (alle 4 del mattino era compiuto nel 99,23% delle sezioni) i cinque stelle in dodici mesi sono precipitati dal 31,15% al 17,59%. Ma la caduta che non è dissimile dal dato medio nazionale è resa ancora più amara da altri due risultati. Primo quello del Pd, che proprio nella città di Mafia capitale sembra risorto: è tornato ad essere la prima forza politica di Roma con il 30,6%, in aumento di nove punti percentuali rispetto alle politiche del 2018. Secondo il clamoroso successo di Matteo Salvini proprio nella città a cui aveva bloccato i generosi finanziamenti del salva-Roma. La Lega passa dal 10,83% delle politiche al 25,79% di queste europee, tallonando il partito di Nicola Zingaretti. Nella capitale crolla Forza Italia (in un anno dall'11,03% al 5,57%) che viene superata anche da Fratelli di Italia. Il partito di Giorgia Meloni non ha pwerò ragione di festeggiare per il dato nella capitale, visto che è lievemente sceso in 12 mesi dal 9,43% all'8,7%.