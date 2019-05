L'Italia si scopre sovranista

Matteo Salvini il vincitore assoluto delle elezioni europee 2019, e su questo non ci può essere discussione. Quando andiamo in stampa abbiamo ancora solo le prime proiezioni, e solo questa mattina si potrà consolidare il risultato. Ma dalle urne emerge senza incertezza la nuova Lega sovranista, che porta in Europa anche il gruppo numericamente più consistente di parlamentari. È un dato straordinario quello che si delinea con le proiezioni, ma il balzo in avanti compiuto in un solo anno per giunta stando al governo (condizione che ovunque penalizza i leader politici) è clamoroso e ha un solo precedente in così breve tempo: quello che portò il Pd dal 25,43% al 40,82% dalle politiche 2013 alle europee 2014. Allora però Matteo Renzi aveva appena iniziato la sua esperienza da premier ed era nel cuore della sua luna di miele con gli italiani, avendo pure infilato in quelle urne il decreto sugli 80 euro mensili donati a circa 10 milioni di italiani.

L’unica altra forza politica che può festeggiare a ragione è Fratelli di Italia, la formazione di Giorgia Meloni che ottiene un risultato più che lusinghiero. E politicamente importante, perché insieme a Salvini potrebbe conquistare anche la maggioranza nel paese con la legge elettorale in vigore per le politiche. Mentre lo sconfitto vero di questa tornata è il Movimento 5 stelle, che perde milioni di voti in un solo anno...

