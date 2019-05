Conte gela Salvini sul dl Sicurezza bis: rilievi del Colle

Il premier Giuseppe Conte, durante il Consiglio dei ministri, ha rilanciato la tesi che sul dl sicurezza bis ci sono criticità anche da parte degli uffici del Colle. Matteo Salvini, riferiscono fonti di governo, ha invitato il presidente del Consiglio ad illustrare le perplessità e su quali punti. Aspetto di capire, la reazione del vicepremier della Lega. Il Movimento 5 stelle resta convinto del profilo di incostituzionalità del testo portato in Cdm dal ministro dell'Interno.

Intanto continua il gelo tra i due vicepremier, Luigi Di Maio da una parte, Matteo Salvini dall'altra. Tra i due un muro di silenzio, che è rimasto in piedi anche stasera durante il Cdm in corso: al momento non c'è stato nessun chiarimento né faccia a faccia tra i due, a quanto apprende l'Adnkronos. I due non si parlano dal giorno in cui è scoppiato il caso Siri - il 18 aprile scorso - e Di Maio ha chiesto pubblicamente un passo indietro del sottosegretario leghista messo fuori dal governo l'8 maggio scorso.