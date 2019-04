Salvini a Corleone. E Di Maio attacca

"Il governo durerà, stupiremo con effetti speciali" assicura il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Corleone per inaugurare il commissariato di polizia. "Viva le nostre forze dell'ordine - scrive su Twitter commentando il video dell'inaugurazione - presidio di legalità nella lotta quotidiana per la liberazione da mafia, camorra e 'ndrangheta, in tutta Italia. #lamafiamifaschifo". Ma nel giorno delle celebrazioni del 25 Aprile la polemica nel governo gialloverde sulla Liberazione non si placa: mentre il leader della Lega è in Sicilia, il collega Luigi Di Maio - che si divide tra Roma e Umbria - torna sul caso Siri e attacca il "socio",

"Siri si deve dimettere da sottosegretario e se non lo fa, chiederemo a nome del governo che lo faccia, anche al presidente del Consiglio, perché noi lo abbiamo disinnescato in qualche modo, togliendogli le deleghe ma quella è un'indagine di corruzione che riguarda anche fatti di mafia", afferma il vicepremier a margine della cerimonia per il 25 Aprile nella sinagoga romana di via Balbo, parlando del sottosegretario leghista Armando Siri indagato per corruzione. "Puoi anche andare a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia, ma per farlo devi evitare che la politica abbia anche solo un'ombra legata a inchieste su corruzione e mafia", afferma Di Maio alludendo alla scelta dell'altro vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini di andare a Corleone nel giorno del 25 aprile. "Siri si difenderà, sono sicuro che risulterà innocente ma intanto lavoriamo alla questione morale, alla sanzione politica - ha detto ancora Di Maio -. Altrimenti che senso ha dire che si festeggia a Corleone, dicendo che si vuole eliminare la mafia. La mafia la elimini se tu dai l'esempio".

Da Corleone interviene il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Mi piacerebbe - afferma - che il 25 aprile sia la giornata dell'unione e della pacificazione nel nome dell'Italia che verrà, poi ognuno si tiene proprie idee, distanze, e obiettivi: ho scelto Corleone per dire ai giovani che vince lo Stato".