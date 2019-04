"Salva Roma" e caso Siri, alta tensione nel Governo

Toni accesi e irritazione del premier, Giuseppe Conte, per la ’prova di forzà del vicepremier, Matteo Salvini, che ha annunciato lo stralcio dal testo del dl crescita del cosiddetto Salva Roma. Così, riferiscono fonti autorevoli di governo, sta proseguendo la riunione del Consiglio dei ministri in corso da oltre due ore. Al centro della discussione la norma sulla gestione del debito di Roma che ha aperto un nuovo fronte di scontro tra M5s e Lega. A suscitare irritazione, sempre secondo quanto viene riferito dalle stesse fonti, l’accelerazione di Salvini che avrebbe lasciato intendere a inizio riunione che lo stralcio della misura sarebbe stata concordata con il presidente del Consiglio. Una mossa che avrebbe spinto l’alleato di governo Luigi Di Maio, assente a Palazzo Chigi per registrare una trasmissione televisiva, a prendere parte al Cdm a riunione in corso. Non è escluso che l’esame del dl crescita, approvato salvo intese il 4 aprile scorso e sul tavolo per il varo definitivo, possa proseguire fino a tarda notte o essere rinviato a domani in modo da consentire ai ministri M5s assenti di partecipare. Non è ancora chiaro se la norma Salva Roma alla fine sarà stralciata o meno. Le stesse fonti assicurano che il testo del decreto entrato in Cdm contiene la disposizione.