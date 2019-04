Caso Siri, il figlio di Arata assunto a Palazzo Chigi

Il figlio di Paolo Arata, imprenditore indagato nell'inchiesta che vede sotto indagine anche il sottosegretario leghista Armando Siri, sarebbe stato assunto a palazzo Chigi dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Lo scrive il Corriere della sera secondo cui il contratto di Federico Arata sarebbe stato "firmato con il Dipartimento programmazione economica" e "appena registrato dalla corte dei conti".

Federico Arata, estraneo all'inchiesta, ha un passato da imprenditore e nel Credit Suisse. La Stampa scrive che nel 2017 si è adoperato per organizzare un tour negli Stati Uniti del leader leghista Matteo Salvini. Progetto che non è andato in porto. L'anno successivo, invece, scrive ancora il quotidiano torinese, "è impegnato nell'organizzazione degli incontri tra Salvini e Bannon" (Steve, ex consigliere di Donald Trump, ndr)".

Intanto i magistrati romani stanno passando al setaccio i documenti acquisiti ieri durante le perquisizioni a casa e negli uffici dell'imprenditore Franco Paolo Arata, accusato di avere "dato o promesso" 30mila euro al sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione. In particolare gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Mario Palazzi, sono al lavoro sui bilanci delle società Etnea Srl, Alquantara srl, Solcara Srl, e Solgesta srl, e sui file contenuti nei computer e nei telefonini sequestrati. L'attenzione è concentrata sui flussi bancari per cercare di far luce sui rapporti che l'imprenditore ha avuto non solo con l'esponente della Lega ma anche con altri personaggi della politica. Il difensore di Arata, l'avvocato Gaetano Scalise, che oggi ha incontrato i magistrati capitolini, annuncia il ricorso al tribunale del Riesame. L'imprenditore inoltre nei prossimi giorni potrebbe chiedere di essere ascoltato dai magistrati romani.