Ecco la flat tax al 15 e 20%. Ma solo "sotto i 50mila euro"

"Il sentiero di riforma per i prossimi anni prevede la graduale estensione del regime d’imposta sulle persone fisiche a due aliquote del 15 e 20 per cento, a partire dai redditi più bassi, al contempo riformando le deduzioni e detrazioni". Il governo si impegna ad introdurre la cosiddetta flat tax, la riduzione dell'Irpef tanto attesa. Ma modalità e tempi restano vaghi. La bozza del Def, il Documento di economia e finanza, discusso oggi in Consiglio dei ministri, non entra nel dettaglio, come prevedibile. Nessun impegno preciso su quando far scattare la riduzione delle aliquote. E poi quella parola "graduale" che si presta a varie interpretazioni, ma è difficile pensare a questo punto che il taglio avvenga in un'unica fase così come auspicato inizialmente dalla Lega. L'unica cosa certa è che l'orizzonte temporale è di quattro anni, fino al 2022. Mentre inizialmente la riduzione dell'Irpef dovrebbe valere per redditi familiari non superiori ai 50mila euro, come confermato proprio oggi dal vicepremier Matteo Salvini, una misura rivolta "al ceto medio e alle famiglie che hanno bisogno con figli". E anche Luigi Di Maio conferma: "Sulla flat tax come ho già spiegato ieri c’è tutto il mio sostegno se rivolta non ai ricchi ma, come abbiamo chiesto, al ceto medio, alle famiglie, alle imprese. Su questo mi faccio garante del suo inserimento nel Def e della sua prossima implementazione nei tempi previsti".

I punti salienti del Def sono molti. Innanzitutto, viene messo per iscritto che il governo attiverà la clausola di spesa introdotta con la legge di bilancio che prevede tagli alle spese per 2 miliardi. Il governo, si legge, "intende attuare la clausola contenuta nella Legge di Bilancio 2019, in base alla quale due miliardi di euro di spesa delle amministrazioni centrali resteranno congelati nella seconda metà dell’anno. Sono inoltre riviste al rialzo alcune entrate in conto capitale e, al contempo, si rifinanziano le cosiddette politiche invariate". E' l'ammissione che le previsioni di inizio anno erano sbagliate e che aveva fatto bene la commissione Ue a chiedere garanzie.

Nello scenario programmatico, infatti, il deficit si attesterà al 2,4% del Pil nel 2019 per poi scendere al 2,1 % nel 2020, all’1,8% nel 2021 e all’1,5% nel 2022. Il saldo strutturale peggiorerebbe di 0,1 punti percentuali quest’anno, ma risulterebbe in lieve miglioramento al netto della clausola per eventi eccezionali. Nei prossimi tre anni, il saldo strutturale migliorerebbe di 0,2 punti nel 2020 e di 0,3 all’anno nel 2021 e nel 2022, scendendo dal -1,6% del Pil nel 2019 al -0,8% nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale.

Per quanto riguarda la riforma delle pensioni con quota 100, nell’anno in corso saranno in 35 mila a rimpiazzare i dipendenti pubblici in uscita, 1 su 3, per le nuove norme sul pensionamento varate dal governo. Una percentuale che salirà nel biennio successivo quando, stima ancora il Pnr, il turn-over sarà compreso tra il 70 e l’80% dei pensionamenti anticipati. La graduale diminuzione del tasso di disoccupazione rispetto allo scenario base, sarebbe dunque, spiega ancora la bozza, di 0,9 punti percentuali nel 2022. Una evoluzione che farà scendere il tasso di disoccupazione e spingerà al rialzo, secondo i calcoli del Pnr, le retribuzioni e "contribuirebbe a generare effetti positivi sui consumi privati, che, dopo tre anni, sarebbero su livelli superiori per 0,4 punti percentuali rispetto allo scenario base". Il timore che quota 100 potesse portare ad una riduzione delle forze lavoro, infatti, è scongiurato, si legge ancora nel Pnr, proprio dal turn over generazionale che, con l’assunzione di nuovi lavoratori, "spinge nella direzione opposta": in particolare, "ove si ipotizzi che i nuovi assunti provengano integralmente dal pool dei disoccupati, un tasso di sostituzione del 10 per cento sarebbe sufficiente a garantire l’invarianza del tasso di disoccupazione. Pertanto, se il turnover generazionale fosse maggiore del 10%, allora, a parità di altre condizioni, il tasso di disoccupazione calerebbe", conclude.

Nella lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019, prevede un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2020 e a gennaio 2021, nonché un lieve rialzo delle accise sui carburanti a gennaio 2020". "Per quanto riguarda il prossimo triennio - si legge nel testo - lo scenario programmatico conferma la legislazione vigente in materia fiscale nell’attesa di definire nel corso dei prossimi mesi, in preparazione della Nota di aggiornamento del Def, misure alternative e un programma di revisione della spesa pubblica. Si prevedono, inoltre, maggiori investimenti pubblici in confronto al tendenziale, soprattutto per il 2021 e 2022.