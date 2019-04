Intesa bipartisan, il revenge porn è reato

Via libera bipartisan all'emendamento sul revenge porn e il sexting all'interno del ddl sul codice rosso. Il testo della commissione Giustizia, frutto di un accordo tra maggioranza e opposizione, ha ottenuto 461 favorevoli e nessun contrario. L'ok è stato salutato con un lungo applauso dell'aula.

Sul cosiddetto revenge porn "portiamo in Aula un emendamento della Commissione presentato dalla relatrice Stefania Ascari e condiviso da tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione. Felici per aver trovato questa intesa". Cosi' in una nota la presidente della Commissione Giustizia alla Camera, Francesca Businarolo del M5S.

La Lega ritira l'emendamento sulal castrazione presentato al ddl Codice rosso. Lo annuncia la ministra della Pa Giulia Bongiorno, parlando con i giornalisti alla Camera. "È una scelta d'amore per le donne", aggiunge. La castrazione chimica, aggiunge, "farà parte di un nuovo ddl che presenteremo".