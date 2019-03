Basilicata al voto: alle 12 affluenza al 13,31%

Seggi aperti dalle 7 e fino alle 23 in Basilicata per 574mila elettori. Alle 12 ha votato il 13,3% contro il 5,7% del 2013 ma l'affluenza è in crescita. In campo gli aspiranti candidati alla poltrone di governatore sono Bardi (centrodestra), Trerotola (centrosinistra) e Mattia (M5s).

Affluenza Alla rilevazione delle ore 12, secondo i dati resi noti dal Viminale, si attesta al 13,3% l’affluenza per le elezioni regionali in Basilicata. In particolare, il dato risulta più alto nella provincia di Potenza, dove raggiunge il 13,42%, mentre a Matera si attesta al 13,08%. Le urne sono aperte fino alle 23 e subito dopo inizierà subito lo spoglio.

Con il 21,13% dei votanti, sempre alle ore 12, Potenza è il centro lucano in cui l’affluenza alle urne è stata maggiore. Tra i Comuni del potentino, al secondo posto c’è Avigliano, con il 18,85%, mentre Forenza, con il 5,67% è il centro della provincia di Potenza in cui al momento si è votato di meno. Numeri importanti anche a Matera città, dove si è raggiunto il 15,36%: il comune della provincia di Matera dove si è votato maggiormente, invece, è Policoro con il 16,05%, mentre San Mauro Forte è il centro in cui fino alle ore 12 l’affluenza è stata minore, con il 4,98%.

Chi sono i candidati Le urne in Basilicata resteranno aperte fino alle 23 per l'elezione del nuovo governatore e dei 20 membri del Consiglio regionale. Sono quattro i candidati alla presidenza: Carlo Trerotola, del centrosinistra, Vito Bardi del centrodestra, Antonio Mattia del Movimento 5 Stelle e Valerio Tramutoli della lista La Basilicata possibile.

Trerotola è sostenuto da un'ampia coalizione di cui fanno parte 7 liste tra cui Comunità democratiche - Pd, Partito socialista italiano, Verdi, e Progressisti. Il farmacista originario di Salerno, è sceso in campo dopo il passo indietro dell'ex governatore Marcello Pittella, travolto dall'inchiesta giudiziaria sulla sanità lucana. Nei giorni scorsi è stato al centro delle polemiche per aver definito lo storico segretario del Msi Giorgio Almirante il suo "unico riferimento politico".

A sfidarlo c'è Vito Bardi, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Generale della Guardia di finanza, vanta quattro lauree nel curriculum e ha puntato la campagna elettorale sulle infrastrutture senza le quali "non ci può essere futuro". "Legalità, competenza, sviluppo e benessere" sono invece le parole chiave di Antonio Mattia, candidato del M5S sostenuto da Luigi Di Maio. Piccolo imprenditore di Potenza, ha 46 anni e una laurea in giurisprudenza. Quarto candidato è il professore di fisica Valerio Tramutoli, alla guida del raggruppamento 'La Basilicata possibile' che ha messo insieme realtà civiche, ambientaliste e settori della sinistra alternativa.

Come si vota Gli elettori dovranno presentarsi domenica al seggio con un documento d'identità valido e la tessera elettorale. Con la nuova legge approvata ad agosto, si potrà votare su un'unica scheda, per il solo candidato presidente, tracciando una croce sul nome, oppure per il candidato e una delle liste a lui collegate, sbarrando il simbolo della lista. Non è invece ammesso il voto disgiunto, pena l'annullamento della scheda. E' eletto governatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Per il Consiglio regionale si potranno esprimere una o due preferenze a patto che siano un uomo e una donna e appartengano alla stessa lista. In caso di errore, resta valida solo la prima preferenza.