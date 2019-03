Salvini va all'attacco: "Ho fatto solo l'interesse dell'Italia"

"Abbiamo salvato, abbiamo soccorso, abbiamo nutrito. Quei 4 giorni sono stati risolutivi. Abbiamo risolto il problema senza esporre a rischio i passeggeri. Noi soccorriamo tutti, non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere in dito". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula del Senato che sta per votare sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. La decisione sulla Diciotti "è stata un'iniziativa del governo coerente con gli interessi pubblici del Paese. Io amo l'Italia, amo i miei figli, amo il mio lavoro. Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'onore di poter difendere il mio paese con il mio lavoro che penso di svolgere con coraggio e buon senso. Comunque votiate, io vi ringrazio. Continuerò a fare il mio lavoro e dedico la mia vita a questo splendido paese".