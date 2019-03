Giulia Sarti replica a Favia: "Ricostruzioni prive di senso. Bugani e M5S estranei all'hackeraggio"

Giulia Sarti replica all'intervista rilasciata sul Corriere della Sera da Giovanni Favia. «Per evitare che si alimentino ulteriori assurdità, chiariamo una volta per tutte: Max Bugani e il M5S non c’entrano nulla con l’hackeraggio che ho subìto nel 2013. Sul resto delle dichiarazioni di Giovanni Favia, mi astengo dal commentare ricostruzioni prive di senso», scrive su Twitter Giulia Sarti. «Le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Favia in merito alla mia vicenda sono pretestuose e infondate. Le sue parole sono il frutto di una ricostruzione fantasiosa di fatti che non lo riguardano», dice la Sarti. «Max Bugani - rimarca la parlamentare M5S - è tra le persone che mi sono state vicine nelle difficoltà e non accetto che vengano fatte illazioni nei suoi confronti. La mia è una vicenda personale ed è orribile che qualcuno tenti di strumentalizzarla per ottenere spazio sui media». «Chiedo rispetto e che nessuno si occupi più della mia storia personale. Un ringraziamento di cuore a tutte le persone che mi hanno scritto e mi sono state vicino in questi giorni difficili», conclude la parlamentare.