Non basta Saviano: pure Macron da Fazio

E macronismo sia. Sulla tv pubblica italiana. Non poteva mancare il presidente francese alla Messa cantata del fazismo, da Fabio Fazio, religione del buono e del giusto per grazia divina (ossia Fabio Fazio stesso). E dunque domani, a "Che Tempo che Fa", su Rai1, avverrà l’Epifania dell’inquilino dell’Eliseo. Lo ha annunciato Fazio stesso, con un tweet, ovviamente tempestato da repliche la maggior parte dei quali non era proprio all’insegna del giubilo, a occhio. La foto che ha messo a corredo era quella di se stesso con Macron, evidentemente all’Eliseo, intenti a colloquio.

Dunque eccolo lì, il pezzo di puzzle che mancava al delinearsi di questa spirituale «resistenza civile», puntuale arrivando come puntuale arriva la campagna elettorale per le elezioni europee. Una resistenza civile di globalismo e accoglienza, buoni sentimenti e costume ovviamente «europeo». Ne sentiremo delle belle, c’è da credere, domani, di rasoiate al nostro governo purché si mantenga ben steso l’arazzo dell’«amicizia» tra Italia e Francia, dopo le settimane della tenzone con reciproci pugni sotto la cinta. Uno dei recentissimi piovuti da Oltralpe è stato ad esempio, il...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI