Giarrusso al comitato Antimafia. L'ex portavoce di Renzi: un oltraggio

Come riportato dal Tempo il senatore dem Michele Giarrusso indagherà sulla presunta trattativa Stato-mafia. E l'ex portavoce di Matteo Renzi, il deputato Filippo Sensi, definisce la nomina del grillino a capo di uno dei nove comitati d'indagine dell'Antimafia "una oltraggiosa, indigeribile provocazione".

Stimo @NicolaMorra63 ma credo che la scelta di #Giarrusso - quello delle manette, quello che voleva impiccare @matteorenzi - a coordinatore di uno dei comitati d'indagine della Commissione Antimafia (fonte @tempoweb) sia un grave errore, una oltraggiosa, indigeribile provocazione — nomfup (@nomfup) 1 marzo 2019

Il deputato dem protesta su Twiiter per la scelta del presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra (M5s) di nominare "quello delle manette, quello che voleva impiccare Matteo Renzi", riferendosi alla provocazione di Giarrusso all'indirizzo dei senatori del Pd in occasione della Giunta per le immunità chiamata a decidere sul caso Diciotti.

Ecco i primi nove comitati della commissione parlamentare Antimafia con l’elenco dei nomi e degli incarichi.

Regime degli atti. (On. Salafia - M5S); Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato mafia; l’attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione (Sen. Giarrusso - M5S). Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme. (Sen. Endrizzi - M5S); Attività delle mafie di origine straniera sul territorio italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché internazionalizzazione delle attività criminali. (On. Andrea Dara - - Lega); Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica alla infiltrazione delle associazioni criminali. (On. Bartolozzi - Forza Italia); Comitato per l’analisi delle procedure di gestione dei beni confiscati e sequestrati. (On. Erik Umberto Pretto - Lega); ​Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. (On. Piera Aiello - M5S); Comitato per l’infiltrazione criminale nell’ambito del sistema di assistenza sanitaria pubblico e privato. (Sen. Stancanelli - Fratelli d’Italia); Intimidazioni e condizionamenti mafiosi nel mondo del giornalismo e dell’informazione. (On. Verini - Pd).