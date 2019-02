In Sardegna prove di centrodestra unito

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si presentano a Cagliari «per la conferenza stampa di coalizione» con volti più distesi e sorridenti rispetto all’incontro a tre in Abruzzo. Stavolta, il segretario della Lega si siede a fianco al Cav. Al centro c’è il candidato unitario del centrodestra Christian Solinas e la presidente di Fratelli d’Italia. Il Capitano indossa una felpa bianca con i quattro mori, simbolo della Sardegna, mentre il Cav sfoggia il doppio petto d’ordinanza in stile Forza Italia e la Meloni ha una giacca rosso fuoco. A prendere la parola per prima, è, come a Pescara, la leader di Fratelli d’Italia che esordisce rivendicando la formula vincente del centrodestra unito. «L’Abruzzo ha portato bene, quando il centrodestra si presenta unito vince e da un anno quando siamo compatti» non sbagliamo un’elezione.