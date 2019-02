Salvini dice no ai Cinque Stelle: "Mai gruppo unico alle Europee"

"Non stiamo ragionando su gruppi unici per le europee che saranno una opportunità di cambiamento. Noi, come Lega, abbiamo le idee chiare su come deve cambiare l'Europa". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5, spiegando che non ci sarà un gruppo unico perché "abbiamo già alleati a livello internazionale".