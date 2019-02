Mozione Lega-M5S sulla Tav: progetto da ridiscutere integralmente

Lega e M5s trovano un'intesa sulla mozione da presentare in aula alla Camera per il dibattito sulla Tav, i due partiti di maggioranza nel dispositivo impegnano il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della Linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia".

La mozione Lega-M5s, firmata dai capigruppo Riccardo Molinari e Francesco D'Uva, nelle premesse richiama ampiamente l'analisi costi-benefici voluta dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Nel testo si ricorda che lo "scopo dell'analisi costi/benefici è consentire un'allocazione delle risorse più efficiente per supportare il procedimento decisionale, con cognizione di causa, se attuare o meno una proposta di investimento o se optare per eventuali alternative". "Del resto - continua la mozione della maggioranza - secondo la Corte dei Conti europea, l'analisi costi benefici è per definizione lo strumento analitico utilizzato per valutare una decisione di investimento confrontando i relativi costi previsti e i benefici attesi". D'altro canto, si sottolinea anche che "il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'omologa francese Elisabeth Borne hanno firmato congiuntamente una lettera indirizzata al soggetto attuatore Telt per posticipare i bandi di gara relativi al tunnel di Base". "Tale iter - sottolineano i firmatari della mozione - secondo quanto espresso dal Ministro, persegue dunque l'obiettivo di avere un rapporto di collaborazione e condivisione con la Francia e, contestualmente, con la Commissione Ue".