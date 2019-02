L'ultima moda degli oppositori del governo gialloverde? Trollare Salvini con i video-selfie. Ad aprire le danze è stato un ragazzo che si è finto fan del ministro dell'Interno, in Sardegna per sostenere la campagna elettorale a presidente della Regione di Christian Solinas, per avvicinarlo e registrare un video in cui dice "Più accoglienza e più 49 milioni".

Oggi spunta quello di una ragazza che al posto dello slogan condisce il video selfie con gli insulti. Nel filmato che circola in queste ore sui social si avvicina a Salvini mettendosi in posa per un selfie e gli dice: "Posso dirle una cosa?". Lui replica: "Puoi dirmi tutto quello che vuoi". Poi l’insulto.